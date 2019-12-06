Dün saat 09:00 sıralarında, Gemikonağı’nda, yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katında çalışmakta olan Enes AVAG (E-32), tahta paletleri aşağıya attığı sırada, paletin elbisesine takılması sonucu dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten zemindeki paletler üzerine düşerek yaralanmıştır. Olayda yaralanan Enes AVAG kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Gemikonağı’nda iş kazası!
06 Aralık 2019 Cuma 15:14