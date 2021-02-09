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Gemileri yakarız

Hükümetin yeterli hemşire istihdamı yapmadığı gerekçesiyle sağlıkta örgütlü sendikalar eylem yaptı ve uyardı, “Temas edilmezse gemileri yakacağız”

09 Şubat 2021 Salı 11:40
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Gemileri yakarız

Sağlıkta örgütlü 3 sendika, artan Covid-19 vakalarına rağmen hemşire istihdamı yapılmadığı gerekçesiyle eylem yaptı

Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası, Kamu-Sen ve KTAMS hemşire istihdamı için Acil Durum Hastanesi önünde eylem yaptı.

İlk sözü Kamu-Sen Başkanı Metin Atan aldı.

“100 değil 57 yeni istihdam.. Yeterli değil”

Atan 100 hemşire için yetki verildiğini ancak bunun 57 yeni hemşire demek olduğunu ifade ederek, “Bu yetmez. Sınavı geçen 199 hemşire var, bunlar alınması gerekiyor. yeni hastaneler açılacak. Güzelyurt ve Girne’de iki hastane açılacak. Şimdi alalım bu hemşireleri oralar için de hazır olur” dedi

Sağlık çalışanlarının ek mesailerinin de ödenmediğini söyleyen Atan, bugün bunu konu etmediklerini kaydetti.

“Sağlık Bakanı elini masaya vurmalı”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı da şöyle konuştu:

“860 hemşiremiz var. Her bir hemşire başına 400’ün üzerinde insan düşüyor. 860 hemşire ile bu sistemi çevirmede sıkıntı yaşıyoruz. Para olmadığı söyleniyor, 260 küsur mevsimlik işçi alan hükümet bunlara para bulurken, sınavda başarılı olan 199 hemşireler için nasıl para bulunamaz? Sağlık Bakanlığı artık elini masaya vurmalıdır. Toplumumuzun sağlığı için buradayız. Bu çalışma koşullarıyla hiçbir yere yetişemiyoruz” diye sordu

“Gemileri yakacağız”

“43 yetki 100’e çıkarıldı doğrudur ama bunun ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin biz yetkili sendikalarla görüşmediler. Biz bunlara nasıl inanabiliriz” diyen Başkan Bengihan, işçiye ödemeler için defalarca söz verildiğini ama hala ödeme olmadığını anımsattı, “Size bu halk nasıl güvensin ve inansın” diye sordu.

“Bizleri toplantıya çağırmalarını bekliyoruz” diyen Bengihan, “Bu diyalog yolu kurulmazsa gemileri yakacağız, geminin içinde kendileri olacak” dedi.

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Kıbrıs Türkü 2021-02-09 13:31:11

Bre angut, mevsimlik işçilerda sağlıkda işler, onlarla hak arama, sen 199 hemşireyi aldırmaya bak. Sen şimdiye kadar torpille alınan geçicilere çat. Memur doldurdular her tarafı. Seni derhal o sendikanın başından almaları gerekir.

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