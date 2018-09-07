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“Gemisini kurtaran kaptandır zihniyetinden vazgeçin”

Emekli Polisler Derneği, hayvancılara sağduyu çağrısı yaparak “Gemisini kurtaran kaptandır” zihniyetinden vazgeçmelerini istedi

07 Eylül 2018 Cuma 19:04
“Gemisini kurtaran kaptandır zihniyetinden vazgeçin”

Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER) Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de başlayan ve KKTC’yi de saran ekonomik krizin, hükümetlerin bile üstesinden gelemediğini belirterek, böyle bir ortamda ülkede kişisel veya zümresel çıkarların yerini ortak bir paydada buluşmanın alması gerektiğini ifade etti.

Belli kesimlerin “gemisini kurtaran kaptandır ” zihniyeti ile salt kendi menfaatleri için 3 gündür eylem yaptıklarını savunan Çırakoğlu, “Aynı gemide olduğumuz unutularak iyi niyetle başlayan hak arama arayışı giderek kanunsuzluğa, kamuya fiili zarar vermeye, zaten krizle birlikte tükenen esnafın ekmeği ile oynamaya dönüştü. Bu anlayış bir an önce hukuk zeminine döndürülmezde hayvancılar birliği yöneticileri ve üyeleri yanında araçları da yasal takibe alınacak, hak arama yerini içinden çıkılmaz bir kaosa terk edecektir” dedi.

Çırakoğlu, halka ve eylemcilere, hükümet edenlerle eldeki olanaklar ve yapılabileceklere göre görüşüp anlaşma tavsiye etti; bunun olmaması halinde tüm halkın zarar görebileceği noktalara gidilebileceği uyarısında bulundu.

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