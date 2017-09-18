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“Genç Avrupalı Federalistler” heyeti TDP’yi ziyaret etti

18 Eylül 2017 Pazartesi 14:27
“Genç Avrupalı Federalistler” heyeti TDP’yi ziyaret etti

Almanya'dan gelerek ülkede çeşitli ziyaretlerde bulunan “Genç Avrupalı Federalistler” heyeti Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) ziyaret etti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, TDP Gençlik Örgütü Eş Başkanı Nalan Ersümer, Merkez Yönetim Kurulu üyesi Safiye Özaltıner ile Parti Meclisi ve Dışilişkiler Komitesi üyesi Evrim Benzetsel hazır bulundu.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede Kıbrıs konusunun tarihçesi, müzakerelerde gelinen son aşama ve iç politikaya yönelik bilgiler verildi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de görüşmenin başına kısa bir süre katılarak, TDP'nin Kıbrıs konusuna yönelik politikaları ile müzakerelerde gelinen son aşama hakkında heyet üyelerine bilgiler verdi.

TDP Gençlik Örgütü Eş Başkanı Nalan Ersümer, Avrupalı Genç Federalistler heyetinin, adadaki sivil toplum örgütleri ve Siyasi Partilerin gençlik örgütleriyle görüşerek, adanın tarihi, siyasi geçmişi ve müzakerelerle ilgili bilgi almak için Kıbrıs'ta bulunduklarını belirtti.

Kıbrıs'ın siyasi durumunu ulaştırabildikleri her kaynakla doğru ve yansız bir şekilde aktarmanın en önemli görevlerinden biri olduğunu kaydeden Ersümer, "Sesimizi dünyaya duyurmak ve adamız gençlerine iyi bir gelecek bırakabilmek uğruna çalışmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Almanya'dan gelen gençlerle yaptığımız görüşmenin hem sesimizin duyurulması, hem de gelecek açısından öneminin farkındayız" dedi.

Almanya ve dünyaya adanın Kuzeyinde yaşayan, dünyadan kopuk ve gelecek belirsizliği içinde önünü göremeyen gençlerin sorunlarını anlatmayı ve "Biz buradayız" demeyi sürdüreceklerini ifade eden Ersümer, insan hakları çerçevesinde daha iyi ve adaletli bir yönetim anlayışı oluşturmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 18.09.2017 14:29
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