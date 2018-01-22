Genç fidanlara da kıydılar

Detay'dan Taner Ulutaş'ın haberine göre, Piknik adı altında yaktığımız ateşi söndürmeden ağaçlık ağaçların bulunduğu bölgede bırakarak yangına neden olmamızın yanı sıra keserek ve sökerek de ormanı yok etme işlemi sürdürülüyor. Girne – Değirmenlik Anayolu'nun Taşocakları - Arapköy arasında birçok çam ve selvi fidanının sökülüp atıldığı belirtiliyor.

Ozan Nasipoğlu, Kanal T’de yayınlanan Ateş Hattı programına yaptığı açıklamada, "Keserek, yakarak yok ettiğimiz ve bir avuç kalan ormanlarımızı yok etmeye devam ediyoruz. Özellikle ekilen genç fidanların sökülerek atılması gerçekten çok yazık" dedi.

Ozan Nasipoğlu açıklamasına devamla, T"aşocakları dağyolu, Arapköy civarında sökülen ve atılan bir sürü çam ve selvi fidanı var. Bunlar henüz boy atmış ve gelişmekte olan fidanlar. Bunlar sökülüp atılıyor. Kimse bunları kazanmak için uğraşmıyor. Boyları 30 cm. - .100 cm arasındadır. Çalışmalar nedeniyle sökülen bu fidanlar bir başka yere ekilse sanırım tekrar büyür ve orman niteliğine kavuşur. Ama bunları kimse düşünmediği gibi yetkili merciler de umursamıyor" ifadesinde bulundu.