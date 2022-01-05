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“Genç girişimcilere hibe programları ile iş imkânı sağlanmalı”

UBP Girne milletvekili adayı Doç. Dr. Münevver Çağın, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 10:13
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“Genç girişimcilere hibe programları ile iş imkânı sağlanmalı”
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ÖZEL HABER

UBP Girne milletvekili adayı Doç. Dr. Münevver Çağın, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Devlet olarak vizyon ve misyonlarımızı tekrar kurgulamamız gerekiyor. Cesaretli olmamız gerekiyor. Halkın ihtiyaçlarına göre politika üretmelisiniz. Amacımızın bundan sonra bayrağı teslim alacak olan gençlerimize yönelik politikalar üretmek olması gerekmektedir. Yaptığım ziyaretlerde gençlerimizi dinliyorum ve gençlerimiz mutlu değil. Burs tüzüğünde bir sıkıntı var. İhtiyaç fazlası bölümler var ve bu nedenle bu çocuklar burs alamıyor. Ama o bölümlerde alanında çok yetenekli çocuklarımız var. Konuşup görüştüğüm şuanca yüzlerce gencimiz var bu konuda mağdur olan. Bu çocuklarımıza destek vermemiz ve bu tüzüğü yeniden düzenlemeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.  
Konuşmasının devamında Çağın, “Meslekli eğitime yönelmemiz ve mesleki okullarımızın alt yapısını güçlendirmemiz lazım. Köylerde üreten gençlerimiz var. 18 yaşında bir gencimizle tanıştım. Ailesi ve kendisi hayvancılıkla uğraşıyor. ‘Alt yapım hazır ama yaşım küçük olduğu için devletten hibe alamıyorum’ diyor. 18 yaşında bir genç cesaret ediyor, hayvancılıkla için girişim yapıyor ve üretim yapıyor. Ancak devletten destek alamıyor. Benim en büyük projem gençlerin hibe programlarıyla kendi işlerini kurmasına öncülük edeceğim. Bu benim en büyük hayalimdir. Bugün üretim tarlada da olabilir teknolojik alt yapıda da olabilir. O işin başarılı olabilmesi için gençlerimizi takip edip destek vermeye devam edeceğiz. Eğer bunu başarırsak gençlerin içinde bulunduğu mutsuz ve umutsuz havayı dağıtabiliriz ve gençlerimizin ülkelerine sahip çıkmasını ve burada üreterek ülkemizi kalkındırmasını sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 05.01.2022 11:33
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