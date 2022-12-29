Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Başkasına ait karavanı sattı!
Başkasına ait karavanı sattı!
Uyuşturucu etkisi altında defalarca kaza yaptı
Uyuşturucu etkisi altında defalarca kaza...
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar
Çaldığı karavanı başkasına sattı!
Çaldığı karavanı başkasına sattı!
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye çıkarıldı
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye...

Genç kadın hayatını kaybetti

Gazimağusa'da gerçekleşen acı olayda polis detayları paylaştı.

29 Aralık 2022 Perşembe 10:56
1270 Okunma
Genç kadın hayatını kaybetti



Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.12.2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Abraham Ogheneovo ORIBEI (E-29) ile Lucky EMENIM (E-22)’in ikamet ettikleri ikametgah içerisinde bulunan Marian ATAMERE (K-26) ve henüz ismi tespit edilemeyen diğer kadın şahıs ile birlikte bulundukları sırada muhtemelen gaz zehirlenmesine maruz kalmışlardır. 


Olay sonucu henüz ismi tespit edilemeyen kadın şahıs olay yerinde yaşamını yitirirken, gaz zehirlenmesine maruz kalan Abraham Ogheneovo ORIBEI, Lucky EMENIM ve Marian ATAMERE kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
GazimağusaÖLÜMGaz Kaçağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faika Sirhan Yiğittürk Hayatını Kaybetti
Faika Sirhan Yiğittürk Hayatını Kaybetti
Serdaroğlu: Asgari ücret bugün açıklanabilir
Serdaroğlu: Asgari ücret bugün açıklanabilir
BTHK’da düzenlenen törenle Telsim’e 4 G/ 5G yetkilendirme belgesi verildi
BTHK’da düzenlenen törenle Telsim’e 4 G/ 5G yetkilendirme belgesi verildi








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim