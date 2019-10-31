Genç kızlara fuhuş yaptıran Alpaslan teminata bağlandı

Girne’de iki kadına fuhuş yaptırdığı tespit edilen 64 yaşındaki Muradiye Alpaslan yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, aldıkları bir ihbar üzerine zanlının Girne’de bir apartman dairesinde fuhuş yaptırdığına dair bilgi aldıklarını söyledi.

Yavuz, alınan bilgi üzerine operasyon düzenlediklerini, zanlının tutuklandığını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının iki kadını farklı kişiler ile yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, aracılık sağlayarak fuhuş yapmalarına yardımcı olup kazanç sağladığını tespit ettiklerini ifade etti.

Yavuz, zanlının 15 Ekim’de tutuklandığını, sağlık sorunlarından dolayı önce Girne Akçiçek ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındığını, doktorlarla yapılan görüşmede kalp ameliyatı olması gerektiğini öğrendiklerini belirtti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, işlediği suçu kabul ettiğini kaydeden Yavuz, benzer suçtan sabıkası olduğunu da belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 50 bin TL şahsi kefalet imzalamasına, iki kefilin 50’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve teminat şartlarını yerine getiremezse davaları görülünceye kadar 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.