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Genç Mimar Onur Olguner den Surlariçi için Öneri

06 Ekim 2021 Çarşamba 19:39
76 Okunma
Genç Mimar Onur Olguner den Surlariçi için Öneri
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve mimar Onur Olguner, sosyal medya hesabı üzerinden Lefkoşa Surlariçi’ndeki boş dükkanlardan nasıl katkı alınabileceği ile ilgili öneriler paylaştı.

İşte Olguner'in önerisi:

Vakıflar İdaresi hem Lefkoşalı gençlere, hem de Lefkoşa’nın kendisine gerçek anlamda büyük bir katkı sağlayabilir.

Yapması gereken tek şey Lefkoşa Surlariçi’nde yıllardır kapalı olan dükkanların sözleşmelerini 6 ay içinde açılmazlarsa iptal ederek bunları 35 yaş altının katılabileceği kira ihalesine açmaktır.

Böylece hem Lefkoşa Surlariçi’ndeki boş dükkanlar dolacak, kültürel merkez daha da canlanacaktır, 

hem de ülkesinde iş kurmak isteyen fakat hava parası ödeyecek birikimi olmayan yüreği yurt sevgisiyle cayır cayır yanan gençler bu ülkeden göç etmek zorunda kalmayacaklardır.

İyilik üzerine kurulmuş bir kurum olan Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresine bu adım yakışır.

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