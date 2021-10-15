Genç mimar Onur Olguner sur içi projesini paylaştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Mimar Onur Olguner, Lefkoşalılara hayallerini anlattı:

Cumhurbaşkanlığının hemen altındaki bu tarımsal olarak kullanılan alana ben baktığımda bunu görüyorum.

Buradaki tarım arazisini Haspolat bölgesine, kapatesini 4 katı artırarak taşıdığımızı hayal ediyorum.

Burada yoga yapılan, yürüyüş yapılan, mevcut ağaçları artırılmış bir hendek hayal ediyorum.

Tüm hendeği böyle küçük dokunuşlarla, vizyonlarla, sahnelerle, parklarla, operalara ve tiyatrolara dönüştürdüğümüzü hayal ediyorum.

Ve 2013 yılında yaptığımız Lefkoşa Surlariçi Yayalaştırma Projesinin elde ettiği başarı bana bu hayallerin hepsinin ne kadar mümkün olduğunu hatırlatıyor.

Yeter ki makamları bir kenara bırakıp VİZYONLARI konuşma çağdaşlığını gösterelim.

Çünkü, biz Lefkoşalılar bu vizyonları talep etmesi bilen çağdaş insanlarız.

Çünkü, biz Lefkoşalılar sadece bu hayalleri kurmayı değil, bu hayalleri yaşamayı da hak ediyoruz.