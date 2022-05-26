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Genç sanayicinin isyanı!

Genç sanayici Tuygun Töre, 'nasıl rekabet edeceğiz' diyerek, sosyal medyadan isyan etti.

26 Mayıs 2022 Perşembe 09:46
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Genç sanayicinin isyanı!

Töre'nin paylaşımı şöyle:

"Geçen hafta İstabul,Adana ve Mersin’deki Sanayi bölgelerini ve firmaları ziyaret etme, bilgi edinme fırsatı buldum.

Malum Kktc’nin en büyük tedarik(ithalat) yaptığı ülke Türkiye.

İki devlet arasındaki Üretim maliyetlerini, yanlış poletikaları ve nasıl Yok oluşa sürüklendiğimizi paylaşmak

için yazıyorum.

KKTC. TC.

Elektrik/KW 2.70 TL 1.40 TL

Asgari ücret 6.090 TL 4.250 TL

Amortisman. 3 lira 1 lira

Gideri

Banka Faiz %32-36 %17-20

Oranı bandında bandında

Bu bilgiler NET ve kolayca ulaşabileceğimiz veriler.

Yeni sanayici olanlara Ssk yani TR’de Sgk desteği, süreli muafiyet.
Ayrıca TR’de Fabrikaların gelişmesi için olmazsa olmazı olan yaptığınız Makine,Güneş panel sistemi gibi yatırımları da Bankalar Teminat (İPOTEK) olarak kabul ediyor.

Bu durum Kktc’de bankalar sizi donunuza kadar kefalet istiyor, sadece Taşınmaz mal yani (arsa,tarla,ev) gibi aslında bir yatırımcı için kısıtlı sayılacak İmkanlarını istiyor ve tabiki Devlet memuru kefiller cabası.
Bunları yazarken aklıma geldi, Kktc başka bir ülke sayıldığı için Türkiye’den yapılan ihracatlar; ihracat teşviği alabiliyor ve kktc’ye gönderilen malzemelerde maliyetlerinden düşüyorlar.
Ayrıca TR’de üretilen ürünlerin MUADİLİ başka bir ülkeden TR’ye gelecek olursa YASAK veya %150 varan Fonlar uygulanıyor, üretimi korumak ve paranın ülkede kalmasını sağlamak için.

Birkaç ayrıntı daha var yazabileceğim ama sanırım bu kadarı yeterli !

Hal böyle iken biz Kktc’li sanayicilerin rakipleri ile Rekabet edebilmesi, İthalatcı Tüccar’la mücadele etmesi mümkünmüdür?

Bizi yönetenlere bu yazdıklarımı söylediğimizde;
Çözüm önerileri “bize mi sordunuz sanayici olurken, ben mi söyledim üretici olasın?” dediklerinde çok üzüldüğüm de olmuştur, şok duygusu yaşadığımda olmuştur.
Bu mentaliteye Sözüm; eğer çözümünüz bu ise, ben mi söyledim Mv olasın Bakan olasın Müsteşar/Müdür olasın !
Sözüm özellikle Sağ partili Yöneticilere “Devleti yaşatmak İnsanını yaşatmaktan geçer”
-Lafla,populizmle VAR olamayız ÜRETEREK VAR OLURUZ."

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