''Genç Şefler Final'de'' Büyük Final 20 Haziran’da

Final Üniversitesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde, “Genç Şefler Final’de” isimli liselerarası yemek yarışması Büyük Finali, 20 Haziran Perşembe saat 20.30’da BRT 1 HD kanalında canlı yayınlanacak. Çekimleri Final Üniversitesi Gastronomi Mutfağı’nda gerçekleştirilecek Büyük Final’de Nisan ayından bu yana ön elemeler ile finalist ekipleri belirlenen beş meslek lisesi şampiyon olmak için yarışacak.

Ülkemizden ve Türkiye’den ünlü şeflerden oluşan jüri şampiyonu belirleyecek

Kıbrıs’a ait yemek kültürü ve dünya mutfaklarını tanıtıp aşçılık mesleğini gençlere sevdirmek amacıyla başlatılan yarışmanın Büyük Final’e kadar olan etaplarında Gazimağusa Ticaret Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Karpaz Meslek Lisesi ekipleri ön elemelerde kendi aralarında yarışmıştı.

20 Haziran Perşembe akşamı yapılacak olan canlı yayında ise her liseden bir ekip şampiyon olmak için birbirinden farklı menüleriyle hünerlerini sergileyecek. Ülkemizin ünlü şeflerinden Selim Yeşilpınar, Ali Damdelen ve Erhan Üçüncüoğlu ile Türkiye’den ünlü şef Hazer Amani büyük finalde jüri üyesi olacak. Yarışma sonunda birinci olan ekip Final Üniversitesi’nde %100 eğitim bursu, Final logolu bıçak seti ve ayrıca BRTK tarafından yemek programı çekimi kazanacak. Final Üniversitesi’nde ikinci olan ekibe %90 eğitim bursu, üçüncü olan ekibe %80 eğitim bursu, dördüncü ve beşinci olan ekiplere ise %70 eğitim bursu verilecek.

Genç Şefler Final’de Büyük Final, sevilen sunucu Ceren Aksu’nun anlatımıyla ekranlara gelecek ve BRT 1 HD’den canlı yayınlanacak.