“Genç Şefler Final’de” Şampiyonu Haydarpaşa Ticaret Lisesi

BRT1 HD kanalında canlı yayınlanan ve Final Üniversitesi Gastronomi Mutfağı’nda gerçekleştirilen Büyük Final’de beş meslek lisesi şampiyon olmak için yarıştı.

Büyük heyecana sahne olan Büyük Final’de ülkemizin ünlü şeflerinden Selim Yeşilpınar, Ali Damdelen ve Erhan Üçüncüoğlu, Türkiye’den ünlü şef Hazer Amani ile mutfak sanatçısı Muazzez Ayşe Ganioğlu jüri üyesi oldu.

Gazimağusa Ticaret Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Karpaz Meslek Lisesi ekiplerinin öğretmenleri ve aileleriyle katıldığı heyecanlı gecede şampiyon Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Final Üniversitesi’nde %100 eğitim bursu, Final logolu bıçak seti ve ayrıca BRTK tarafından yemek programı çekimi kazandı.

Yarışmanın ikincisi olan Güzelyurt Meslek Lisesi Final Üniversitesi’nde %90 eğitim bursu kazanırken, üçüncü olan Girne Turizm Meslek Lisesi ise Final Üniversitesi’nde %80 eğitim bursu kazandı. Yarışma sonunda dördüncü olan Gazimağusa Ticaret Lisesi ve beşinci olan Karpaz Meslek Lisesi ise Final Üniversitesi’nde %70 eğitim bursu kazandı.

Takımlara ödüllerini, Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, BRTK Müdürü Aysu Basri Akter, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Aytunç Şirket, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Olgun Çiçek, Final Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülşen Museyeva Vefalı takdim etti.

(BRT/MAIL)