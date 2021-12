Genç: “Ülkenin gelmiş olduğu durum siyaset yapılacak noktada değil”

ÖZEL HABER

UBP İskele Milletvekili adayı Mesut Genç, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Mecliste 50 vekil arasında bankacılık geçmişi olan tek vekil olduğunu hatırlatan Genç, özellikle tüketiciler ve kurumlar arasındaki yaşanan ciddi sıkıntıları bildiğini ve vekil olduktan sonra da bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaptığını kaydederek, “Ortada bir yasal boşluk olduğunda bankalar kendi çıkarları doğrultusunda adımlar atabiliyor. Size herhangi bir bilgi verilmeden faiz oranları değişebiliyordu. Ancak artık bankalar herhangi bir veriye dayanmadan bu değişikliğe gidemeyecekler. Tüketici Krediler Yasası’nın ilgili maddesine göre 30 gün önceden tüketicilere bildirmek zorundadır. Bu süreçte de tüketici kredisiyle ilgili olarak kendisine uygun atabilme imkânına sahip oldu” dedi. Tüketici Krediler Yasası yürürlüğe girdiğinde geçmiş kredileri de bu yasaya dâhil ettiklerini kaydeden Genç, “Bu yasa son 20 senede yapılan ve toplumun tamamını kapsayacak, hepsine eşit hak verecek ve refah niteliğinde bir yasadır. Hala daha halkın büyük bölümü bu yasanın kendilerine verdiği haklardan haberdar değil. Bu yasa bundan sonraki süreçte çok daha büyük faydaları olacaktır ve halkın alım gücünü de etkileyen önemli bir yasadır. Bu tip yasaları mecliste bulunan tüm partilerin sahip çıkmasını isterdik. Hiçbir zamanda bu yasa üzerinden siyaset yapmadım” dedi.

Konuşmasının devamında ülkenin ihtiyacı olan reformlarla ilgili açıklama yapan Genç, “Sadece ekonomi anlamında değil eğitim ve sağlıkta da bizim en büyük sıkıntımız denetimsizliktir. Şuan yaşadığımız olduğumuz en büyük sıkıntı bu. Her partinin manifestosunda kamu reformu ve belediyeler reformu bulunuyor ancak yıllarıdır bir türlü hayat geçiremedik. Her zaman şikâyet ettiğimiz bir konu ve çok hızlı bir şekilde bunlara ihtiyacımız var. Maalesef bugüne kadar böyle olmadı. Maalesef bazı siyasiler de bireysel anlamda düşündüğü için günü geldiğinde bu reformlar hayata geçemedi. İstikrarlı bir şekilde bu yasaların hayata bir an önce geçmesi gerekiyor. Ülkenin gelmiş olduğu durum siyaset yapılacak noktada değil. Seçime giderken nitelikli adayların önünü açmamız gerekir” ifadelerini kullandı.