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Genç yaşında hırsızlık yaptı!

Lefkoşa Sanayi bölgesinde iki farklı araçtan hırsızlık yapan 22 yaşındaki H.Ö. yakalandı. Polisten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

04 Mayıs 2022 Çarşamba 10:28
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Genç yaşında hırsızlık yaptı!

29 Mart-21 Nisan 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde, park haline bulunan iki farklı aracın üzerinden jantları ile birlikte 4 adet lastik ve iki adet akü çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucu, meselede zanlı olarak görülen H.Ö.(E-22) 03.05.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
HırsıslıkSanayiLEFKOŞA
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