Genç yaşında hırsızlık yaptı!

29 Mart-21 Nisan 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde, park haline bulunan iki farklı aracın üzerinden jantları ile birlikte 4 adet lastik ve iki adet akü çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucu, meselede zanlı olarak görülen H.Ö.(E-22) 03.05.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.