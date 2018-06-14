Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
195.934
DOLAR
4.6715
STERLİN
6.2257
EURO
5.4413
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Genç: "Yeni dönemde turizmden İskele Bölgesi payına düşeni alacak"

Turizm alanında yapılacak çalışmalarla hem iç turizmden hem de dış turizmden İskele bölgesinin payına düşeni alacağını, bölge halkının yüzünün güleceğini söyledi.

14 Haziran 2018 Perşembe 14:16
Genç: "Yeni dönemde turizmden İskele Bölgesi payına düşeni alacak"

Halkın Partisi İskele İlçe Başkanı Mesut Genç, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Halkın Partisi’nin İskele’de nitelikli bir liste ile yarışta yer aldığını vurgulayan Genç, yeni dönemde İskele gelişecek, bölge halkının kazancı artacak dedi.

Turizm alanında yapılacak çalışmalarla hem iç turizmden hem de dış turizmden İskele bölgesinin payına düşeni alacağını, bölge halkının yüzünün güleceğini söyledi.

banner39
Temiz ve doğayla iç içe kentlerin, hem mutlu bölge halkı hem de turizm alanında sürdürülebilir gelişim için ön koşul olduğunu biliyoruz, buradan hareketle yeni dönemde belediye meclis üyesine aday olan arkadaşlarımız bunlar için çalışacak ifadesini kullandı.

İskele’de farklı düzeyde yatırımların önünü açabilmek için planlılık ilkesini temel alan, mali disiplini önemseyen ve yeni idari yapılanma öngören projelerinin olduğuna dikkat çeken Genç, yeni dönemde daha güzel bir İskele için birlikte çalışıp, birlikte başaracağız dedi.

İskele belediye meclis üyesi adayları ile bölge ziyaretlerine devam ettiklerini söyleyen Genç, öyle görünüyor ki yeni dönemde halkımız görevi bize verecek dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hak-Sen: “Kooperatifler rutin denetlenmeli"
Hak-Sen: “Kooperatifler rutin denetlenmeli"
"Onların karşılaştıkları zihniyetle Kıbrıs Türkü her olayda karşı karşıya kalıyor”
"Onların karşılaştıkları zihniyetle Kıbrıs Türkü her olayda karşı karşıya kalıyor”
TKP Yeni Güçler destek vereceği 8 başkan adayını açıkladı
TKP Yeni Güçler destek vereceği 8 başkan adayını açıkladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim