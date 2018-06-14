Genç: "Yeni dönemde turizmden İskele Bölgesi payına düşeni alacak"

Halkın Partisi İskele İlçe Başkanı Mesut Genç, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Halkın Partisi’nin İskele’de nitelikli bir liste ile yarışta yer aldığını vurgulayan Genç, yeni dönemde İskele gelişecek, bölge halkının kazancı artacak dedi.

Turizm alanında yapılacak çalışmalarla hem iç turizmden hem de dış turizmden İskele bölgesinin payına düşeni alacağını, bölge halkının yüzünün güleceğini söyledi.

Temiz ve doğayla iç içe kentlerin, hem mutlu bölge halkı hem de turizm alanında sürdürülebilir gelişim için ön koşul olduğunu biliyoruz, buradan hareketle yeni dönemde belediye meclis üyesine aday olan arkadaşlarımız bunlar için çalışacak ifadesini kullandı.

İskele’de farklı düzeyde yatırımların önünü açabilmek için planlılık ilkesini temel alan, mali disiplini önemseyen ve yeni idari yapılanma öngören projelerinin olduğuna dikkat çeken Genç, yeni dönemde daha güzel bir İskele için birlikte çalışıp, birlikte başaracağız dedi.

İskele belediye meclis üyesi adayları ile bölge ziyaretlerine devam ettiklerini söyleyen Genç, öyle görünüyor ki yeni dönemde halkımız görevi bize verecek dedi.