Gencay Eroğlu ,Harmancı’yı tebrik etti

Demokrat Parti Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu sosyal medya hesabından resmi olmayan seçim sonuçlarına göre LTB Başkanı olan Mehmet Harmancı’yı kutladı.

“Yerel seçim sonuçlarının tüm ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Seçimi kazanan başkan adayı arkadaşlarımızı kutlarım. Bu seçimlerde özellikle üç büyük şehrimiz olan Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da seçmenlerimiz benzer oranlarda mevcut belediye başkanlarına bir şans daha verme yönünde ciddi bir irade ortaya koymuştur. Lefkoşa'daki seçim sonuçları bizim adımıza hayal kırıklığı yaratmış olsa da önemli olan her zaman halkımızın iradesidir. Demokrasi herşeyden önce farklı görüşlere tahammül rejimidir. Adaylık sürecinde yaşadığımız tüm zorlukların içinde, elim kırıldığında dahi yanımda olan, destek veren tüm dostlarıma, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yaşı kaç olursa olsun insan yaşadığı sürece öğrenmeye devam ediyor. Bu süreç bana en çok da gerçek dostlarımın, yüreği kocaman olan insanların değerini gösterdi. Seçim süreci boyunca gece gündüz çalışan, sokak sokak dolaşan Demokrat Partililere, özellikle gençlere ve kadınlara teşekkür ederim. Çok pozitif bir kampanya yürüten kampanya ekibimize, en başından bu yolda ciddi sağlık sorunlarına rağmen bana destek veren Sayın Serdar Denktaş’a çok teşekkür ederim. Seçimi kazanan Sayın Mehmet Harmancı’yı tekrardan tebrik ederim. İnsanımıza yakışır bir başkent Lefkoşa için hep birlikte görüş ve önerilerimizi kendisine iletmeye devam edeceğiz…” dedi.