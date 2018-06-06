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Gencay Eroğlu, Kadınlar Birliği'ni ziyaret etti

DP Lefkoşa Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üyesi adayları, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği (KTBK)’ni ziyaret ederek Lefkoşa için projelerini anlattı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 20:38
Gencay Eroğlu, Kadınlar Birliği'ni ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediyesi Başkan adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üyesi adayları, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği (KTBK)’ni ziyaret ederek Lefkoşa için projelerini anlattı.

DP açıklamasına göre, KTKB Genel Başkanı Gülten Oktay ve birlik yöneticileri ile son derece samimi bir havada geçen ziyarette, belediye meclis üyeleri de kendilerini tanıttı.

Sözlerine KTBK’nin yıllardır sürdürdüğü mücadelesini selamlayarak başlayan Gencay Eroğlu, “Bugün buraya gelirken çok duygulandım. Yıllardır kadınlarımızın toplum içerisinde hak ettiği yere gelmesi için çabalayan, bunun için yılmadan uğraşan bir birliği gönülden selamlıyorum” dedi.

Gencay Eroğlu “aday olduğum andan itibaren halkımız ‘Lefkoşa’ya kadın eli değmeli’ diye kendiliğinden bir slogan yarattı. Açıkçası bu beni çok mutlu ediyor. Hem bana sahip çıkıyorlar hem de kadınlarımızın siyaset içindeki mücadelesine destek veriyorlar” diye konuştu.

Lefkoşa’da kadınlar için bir çok projeleri olduğunu söyleyen ve bunları birlik yöneticilerine anlatan Gencay Eroğlu, “Lefkoşa’da kadınlarımız için bir Kadın Meclisi oluşturacağız. Buralarda kadınlarımızın yönetime aktif katılımını sağlayacağız. Kadınlarımızın değerini uzaktan değil, yakından hissetmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa’da bir kadın sığınma evi kurulduğunu ancak bunun günün şartlarından uzak ve yetersiz olduğunu vurgulayan Gencay Eroğlu, “Burasını kadınlarımıza yaraşır bir yer haline getireceğiz. Maalesef her ne kadar iyi niyetle de yapılsa, bugünkü durumu hiç iç açıcı değildir. Biz buraları AB standartlarında bir yere dönüştüreceğiz. Kapsamını büyüteceğiz ve şiddet görmüş kadınlarımızın tekrardan sağlıklı bir şekilde topluma kazandırılmasını sağlayacağız” dedi. 
 

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