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Gencay Eroğlu: "Lefkoşa’nın en güzel halini yaşatacağız"

Gencay Eroğlu Ortaköy'ü ziyaret ederek bölge halkının sorunlarını dinledi

19 Haziran 2018 Salı 23:22
Gencay Eroğlu: "Lefkoşa’nın en güzel halini yaşatacağız"

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üyesi adayları Lefkoşa-Ortaköy’ü ziyaret ederek bölge halkının sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Gencay Eroğlu, Ortaköy Bölgesinin çok yoğun bir nüfusa sahip olmasına rağmen, belediye tarafından unutulduğunu savundu ve 24 Haziran seçimlerinin ardından bu durumu değiştirme sözü verdi.

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Gencay Eroğlu “Ortaköy de, Lefkoşa’daki diğer bölgeler gibi beledi hizmetlerden yeterince yararlanamayan bir duruma düşürüldü. Bölgede bir çok sorun tespit ettik. Çevre, trafik ve diğer konularda tüm Lefkoşa genelinde sınıfta kalan belediye yönetimi burada da sınıfta kalmıştır” dedi.

Ortaköy’ün son yıllarda Lefkoşa’da en çok yatırım alan bölgelerinden birisi olduğunu gözlemlediklerini anlatan Eroğlu “Buna rağmen, yatırımcıya yeterli kolaylık sağlanmamakta, ağır aksak bürokratik işlemlerle sorunlar çıkarılmaktadır. Ortaköy, Lefkoşa’nın simge bölgelerinden birisidir ve eski hakkettiği günlerine kavuşmayı arzulamaktadır. Ancak mevcut belediye yönetimi anlayışıyla bunun geri kazanılması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Mevcut yönetimin son dört yılda ‘enkaz edebiyatı’ yapmaktan başka bir şey yapmadığını ileri süren Eroğlu “Ancak görüyoruz ki, son birkaç aydır bir çalışma içerisine girilmiştir. Bu çok açık bir şekilde seçim yatırımıdır, popülizmdir. Bize göre hem Lefkoşa’nın hem de Ortaköy’ün buna karnı toktur. 24 Haziran gecesi ilan edeceğimiz zaferle birlikte, büyük dönüşüm başlayacaktır” diye konuştu.

Gencay Eroğlu “Sadece belli kesimlerin değil, tüm Lefkoşalının katılım göstereceği bir yerel yönetim anlayışı gelecek. Belediye bünyesinde aktif olarak çalışacak mahalle konseyleri kurulacak. Lefkoşalı kendi belediyesinde söz sahibi olacak. Sadece bir kısmı değil, şehrin tüm kaldırımları, tüm kamu ve özel binaları herkes için erişilebilir olana kadar yoğun biçimde çalışmaya devam edeceğiz. Lefkoşa’nın en güzel halini yaşatacağız” şeklinde konuştu.

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