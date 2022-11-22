Gencecik yaşında hayatını kaybetti

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

22.11. 2022 tarihinde, saat 07:40 sıralarında, Karpaz - İskele Anayolu üzerinde Kumyalı’da sakin Hasan ÖZTÜRK (E-18), yönetimindeki FE 884 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Mehmetçik - Pamuklu dört yol kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atmıştır. Kaza sonucu ağır yaralana araç sürücüsü Hasan ÖZTÜRK kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.