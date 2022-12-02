Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
banner107

Gencecik yaşında hayatını kaybetti

Girne’de dün Kıymet Acıkan’ın ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

02 Aralık 2022 Cuma 11:26
192 Okunma
Gencecik yaşında hayatını kaybetti



Girne’de ikamet eden 39 yaşındaki Kıymet Acıkan hayata yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 12.00 sıralarında, Girne’de sakin 39 yaşındaki Kıymet Acıkan’ın ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacağı açıklanırken, polisin soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 02.12.2022 12:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Töre, Feyzioğlu'nu kabul etti
Töre, Feyzioğlu'nu kabul etti
Mağusa'da olaylı gece!
Mağusa'da olaylı gece!
Emir Yeşilırmaklı hayatını kaybetti
Emir Yeşilırmaklı hayatını kaybetti








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim