Gencecik yaşında hayatını kaybetti

Girne’de ikamet eden 39 yaşındaki Kıymet Acıkan hayata yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 12.00 sıralarında, Girne’de sakin 39 yaşındaki Kıymet Acıkan’ın ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacağı açıklanırken, polisin soruşturma devam ediyor.