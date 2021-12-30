Gencecik yaşta hayatını kaybetti!

Polis Basın Subaylığı'nın yaşanan olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

30.12.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun birinci kilometresi üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde, projektör montesi yapmakta olan Meles HAİLEU (E-28), elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanmıştır.

Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Yürütlen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen G.H.(E-40) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.