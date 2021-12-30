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Gencecik yaşta hayatını kaybetti!

Lefkoşa-Girne Anayolu’nun birinci kilometresi üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde, projektör montesi yapmakta olan Meles HAİLEU (E-28), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

30 Aralık 2021 Perşembe 14:53
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Gencecik yaşta hayatını kaybetti!
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Polis Basın Subaylığı'nın yaşanan olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

30.12.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun birinci kilometresi üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde, projektör montesi yapmakta olan Meles HAİLEU (E-28), elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanmıştır.

Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Yürütlen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen G.H.(E-40) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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