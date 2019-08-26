Gençler kutlama etkinliklerine katılıyor

Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıldönümü kutlamalarına Gençlik Dairesi’nin organizasyonuyla 17-22 yaş arası 150 kişilik bir ekip de katıldı.
Okçular Vakfı’nın davetlisi olarak Perşembe günü Muş’a giden ekip, çeşitli etkinliklerde de yer alıyor.
Muş ziyaretlerinde geleneksel sporları deneyimleme şansı bulan ve konserlere katılan gençler, folklor gösterileriyle de ülkemiz kültürünü tanıtma fırsatı buldu.
Gençler, TRT’de Malazgirt Özel programına da konuk oldu.
Ekip, bu gece Başbakan Ersin Tatar ile birlikte KKTC’ye dönecek.
(BRT)
buyudu eksik barbarlık zaferinin kutlamaları. ne gereği vardı yani.
948 yılda nsanlıga ne verdiniz.