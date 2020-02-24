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“Gençlerde işsizlik oranı artacak!”

Ülkenin gündemini meşgul eden emeklilik yaşının 60’tan 65’e yükselmesiyle ilgili KTAMS ve KAMU-SEN ortak tavır sergiledi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:29
“Gençlerde işsizlik oranı artacak!”
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Çalışanların hayatını doğrudan ilgilendiren emeklilik yaşının yükseltilmesi haberleri ülke gündemini de meşgul etmeye devam ediyor. Bakanlar Kurulu tarafından yürütülen “Emeklilik yaşının 65’e yükseltilmesi”yle ilgili Haberci Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan sendikalar konuyla net tavır sergiledi. KTAMS ve KAMU-SEN emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili ortak bir duruş sergilerdi.

BENGİHAN: KIBRIS TÜRK GENÇLİĞİ İŞ BULMAKTA SIKINTI ÇEKİYOR

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili sendikanın ülkedeki genç işsizlerin oranının artmasına neden olacağı düşüncesinde olduğunu belirterek, bu ülkeden gerçekleşecek göçlerin hızlanmasına neden olacağını kaydetti. Bu ülkenin sosyal ve ekonomik durumunun düşünülerek karar verilmesi gerektiğine vurgu yapan Bengihan, ülkede çalışma alanların çok kısıtlı olduğunu, dışarıdan çok fazla yabancı iş gücünün geldiğini ve dolayısıyla Kıbrıs Türk gençliğinin iş bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Bengihan, emeklilik yaşının da yükseltilmesiyle birlikte mevcut çalışanların çalışma sürelerinin uzatılması durumunda gençlerin çalışma hayatına girmelerine bir engel çıkaracağına değinerek, genel olarak bu yaşın yükseltilmesinin büyük bir sorun olduğunu söyledi.

BENGİHAN: FİZİKSEL GÜÇ GEREKTİREN İŞ KOLLARINDA EMEKLİLİK YAŞININ DÜŞÜRÜLMESİ GEREK

Sendika olarak önerilerinin iş kollarında yapılan işin niteliğine göre değerlendirilip, bazı alanların aksine emeklilik yaşının daha da düşürülmesi gerektiği düşüncesinde olduklarını kaydeden Başkan Güven Bengihan, hem fiziksel hem de ruhsal olarak ağır çalışma koşulları dolayısıyla o insandan verim alımının düştüğünü belirtti. Bengihan, cezaevi, hastanenler ve polis gibi kol ve bedenen fiziksel güç gerektiren yerlerde emeklilik yaşının yükseltilmesinin, istenilen verimi sağlayamayacağını hatta düşmesine neden olacağına dikkat çekerek, bu tip yerlerde aksine emeklilik veya hizmet süresinin düşürülmesi gerektiğini savundu. Anayasanın sadece yargıçlara yönelik yapacağı emeklilik yaşının yükseltilmesi konusuna olumlu baktığını dile getiren Bengihan, fiziksel güçten ziyade tecrübe gerektireceği için toplum karar verirse anayasada böyle bir değişikliğe gidilebileceğini kaydetti.

ATAN: BÖYLE BİR GİRİŞİMİ KABUL ETMEYİZ 

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan ise uzun süredir bu konuyla ilgili çalışmalar olduğunu duyduklarını söyleyerek, “Şuanda bu uygulama kişilerin kişisel yeteneklerine göre ihtiyaç duyulduğu takdirde zaten yapılmaktadır. Bu konuyla alakalı herhangi bir girişim olması durumunda biz sendika olarak bu durumu kesinlikle kabul etmeyiz. Çünkü genç nesil duruyorken böyle bir uygulamaya gitmek popülizmden başka bir şey olmaz” dedi.

ATAN: BİZİM DİNAMİK BİR GENÇ NÜFUSUMUZ VAR

Avrupa’da ki bazı ülkelerde emeklilik yaşının 65 olduğunu ancak orada genç nüfus oranının çok düşük olduğunu bilgisini de veren Atan, “bizim dinamik bir genç nüfusumuz var. Bundan birkaç sene önce bu konu tekrar gündeme gelmişti ve şiddetle karşı çıkmıştık. Gençlerimizin önü açılmalı ve onlara olanak sağlanmalıdır. Önümüzde genç bir işsiz ordusu varken ve hala hantal bir yapı varken emeklilik yaşının 60’tan 65’e çekilmesine müsaade etmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.  Anayasanın yargıçlara yönelik yapacağı emeklilik yaşının yükseltilmesi konusunda ise Atan, “Yargı bağımsızdır ve bu girişimi olumlu buluyorum. Ancak ben kamu adına böyle bir girişimin doğru olmadığına inanıyorum” sözleri ile fikirlerini aktardı.

Anahtar Kelimeler:
KTAMSKamu-SenIşsizlikEmeklilik Yaşı
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