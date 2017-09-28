Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102736
ALTIN
146.982
DOLAR
3.5622
STERLİN
4.7847
EURO
4.1983
'2 bin yıllık oyuncak' bulundu
2 bin yıllık oyuncak bulundu
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için...
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
"Gençliğimizde yapmadığımızı ihtiyarlıkta yaptık"
55 yaşında ikizleri oldu!
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı

Gençlere mesleki eğitim verilecek

SOS Çocuk Köyü Derneği ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) arasında eğitim protokolü imzalandı.

28 Eylül 2017 Perşembe 17:49
Gençlere mesleki eğitim verilecek

SOS Çocuk Köyü Derneği ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) arasında eğitim protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, gençlerin istihdam edilebilirliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçirmek amacıyla SOS Çocuk Köyü Derneği bünyesindeki Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nde (GİGEM) gençlere mesleki eğitim verilecek.

SOS Çocuk Köyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, protokolle ilgili bilgi veren KTEZO  Başkanı Mahmut Kanber, GİGEM bünyesinde istihdam garantili iş başında eğitim modeliyle öncelikle 15-18 daha sonra da 18-26 yaş arasındaki gençlere meslek edindirileceğini belirtti.

Oda’nın yürüttüğü diğer eğitim faaliyetlerine de değinen Kanber, hayata geçirdikleri iki bin kişilik kampusun ekim ayı sonunda hizmete gireceğini ifade etti.

Mahmut Kanber, üçüncü dünya ülkelerinden daha fazla ucuz işgücü getirilmesinin Kıbrıs Türk toplumunda işsizliği artıracağını da dile getirerek, Oda olarak buna karşı olduklarını söyledi.

SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter de, oluşturdukları programlara ilk etapta 60 gencin kayıt yaptırdığını, hedeflerinin Ocak 2018’e kadar 150 gence ulaşmak olduğunu anlattı.

Protokolün imza törenine katılan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de destek sözü vererek,  belediyenin bu yöndeki çalışmalara her zaman elinden geldiğince katkı koyacağını,  gençlerin de bu konuda teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Protokol kapsamında, GİGEM bünyesinde ilk etapta gençlere büro yönetimi, elektrik-elektronik teknolojileri, tesisat ve iklimlendirme teknolojisi, kat elemanı, servis elemanı, grafiker ve barista alanlarında eğitimler verilecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezaevinde yaşanan skandalı Zeki Çeler ortaya çıkardı
Cezaevinde yaşanan skandalı Zeki Çeler ortaya çıkardı
Yine dağyolu, yine kaza!
Yine dağyolu, yine kaza!
Dr. Fazıl Küçük Anıt Heykeli Girne’de yapılıyor
Dr. Fazıl Küçük Anıt Heykeli Girne’de yapılıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim