Gençlere yönelik Kıbrıs Kültür Gezisi tamamlandı

Güzelyurt Belediyesi’nin kardeş belediyesi Keçiören Belediyesi tarafından Türkiye Gençlik Vakfı mensubu gençlere yönelik düzenlediği kültür gezisi tamamlandı.

Gezi, 22-30 Ocak tarihleri arasında 20’şer kişilik 3 ayrı gruba yönelik olarak düzenlendi.

Program kapsamında Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’deki tarihi ve turistik yerlerile şehitlikler ziyaret edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı’ndan oluşan 3. ve son grup bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret etti.

Özçınar ziyarette yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu organizasyon sayesinde gençlerin Kıbrıs’ın tarihini ve kültürünü öğrenme fırsatı bulduğunu ve bunları gittikleri yerlerde paylaşacak olmalarının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Gençlerle hatıra fotoğrafı çeken Özçınar, Keçiören Belediyesi ile birlikte organize edilen Kültür gezisi kapsamında 3gruptan oluşan toplam 60 kişinin ülkemizi ziyaret ettiğini belirterek, Kardeş Belediye Keçiörenle sürdürülen işbirliği ve kardeşlik ilişkilerinin en üst seviyede devam edeceğini söyledi.