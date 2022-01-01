Künye
Kıbrıs 17
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
İnsan kaçakçılığı!
İnsan kaçakçılığı!
banner107

Gençlerimize yaptığımız yatırım geleceğimize yaptığımız yatırımdır!

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler'in bugünkü köşe yazısı...

01 Ocak 2022 Cumartesi 14:16
44 Okunma
Gençlerimize yaptığımız yatırım geleceğimize yaptığımız yatırımdır!
banner108

Günümüzde bağımlılık çocuklarımız ve gençlerimiz için ciddi bir problem aynı zamanda toplumsal bir tehdit unsurudur. Maalesef her geçen gün bağımlılık yapan maddeleri deneme yaşı düşmekteyken deneme oranı artmaktadır. Okul sonrası özellikle çalışan anne babaların çocukları evlerine gittikleri zaman evde yalnız kalmakta bu durum onların okul sonrası boş zamanlarını kontrolsüz geçirmelerine yol açmaktadır. Sadece çalışan anne babaların çocukları değil, tüm çocuklar, kontrolsüz geçirdiği boş zamanlarında, yetişkin kontrolü olmadan internette uygun olmayan web sayfalarına girebileceği gibi bütün gününü televizyon karşısında verimsiz geçirebilmekte ve tüm bunlar çocuğun akademik başarısını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ya da sürekli dışarıda vakit geçirip uygun olmayan kişilerden zararlı madde alışkanlığı edinebilmektedir. İlgi boşluğunu zehir tacirlerinin doldurmasına izin vermemeliyiz. Hiç unutulmamalıdır ki ilgi ve sevgi her şeyin üstesinden gelebilir. Peki, neler yapılabilir? Okul sonrası neler planlanabilir? Ne tür projeler hayata geçirilebilir?

-Spor Etütleri -

Ders Etütleri -

Tasarım Beceri Atölyeleri -

Sanat Atölyeleri -Bilim Atölyeleri -

Tarım Atölyeleri -

Bilim Sanat Merkezleri

Planlanan ve projelendirilen bu çalışmalar ile geleceğe hazırladığımız çocuklarımız, gençlerimiz boş zamanlarını etkin ve verimli geçirmelerini sağlarken; ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda yönlendirmiş aynı zamanda bağımlılık yapan madde ve davranışlardan uzaklaştırmış olacağız. Hayata geçirilecek bu çalışmalar ile madde bağımlılığına karşı koruyucu ve önleyici olurken, aynı zamanda rehabilite edici olacaktır. Madde ile tanışmış gençlerimizin rehabilite sürecinde bu projeler yardımcı unsurlar olarak devreye girecektir.

Bu projeleri nerelerde gerçekleştireceğiz? Hangi kurumlar bu görevi hayata geçirecek? Yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor mu?

Etüt ve atölyelerin bir kısmı için okulların yanında, okul dışı fiziki yerlere de ihtiyaç duyulacaktır. Bu kapsamda ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla protokol ile işbirliği esastır. Kurumların, tekniğin, sürecin, güçlü ve zayıf yönlerinin belirleneceği SWOT analizleri sonrası geliştirilecek projeler odağında, ortaklaşa program ve faaliyetlerin yapılması başarıyı sağlayacaktır. Ders etütleri gibi çalışmalar okullarda açılabilir ve ders dışı faaliyet olarak yer alabilir. Buralarda çalışmak isteyen öğretmenlere yasal düzenlemeler yapılarak ders dışı faaliyet kapsamında ek ücret ödenirken üniversitelerin ilgili bölümlerinden de destek alınabilir. Tabi ki yerel yönetimlerle işbirliğine gitmek, çocukların bu tür hizmetlere ulaşma noktasında yaşadıkları engelleri ortadan kaldıracaktır.

Çocuğun ailede aldığı eğitim, onun eğitiminin temelini teşkil eder. Bu açıdan aile, çocuğunun eğitiminde hayati rol oynamaktadır. Değişen sosyal ve kültürel şartlarda ailelerin çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda aile eğitim programları ile desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Aile eğitim programları ile aile, çocuklarının okuldaki etkinliklerine de katılmakta, ailenin çocuklarının eğitimine katılması da eğitimin devamlılığını sağlamakta, çocukların kendine güven duygusu, akademik başarısı ve ailesi ile ilişkilerinde olumlu etkileri olmaktadır. Bu nedenle ailelerin ihtiyaçlarına göre, farklı aile eğitim programlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması da yapılması gereken çalışmalardandır.

 

Anahtar Kelimeler:
Ziya Öztürkler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Birkan Uzun’un vefatı yüreğinde memleket sevdası olan herkes adına büyük kayıptır”
“Birkan Uzun’un vefatı yüreğinde memleket sevdası olan herkes adına büyük kayıptır”
Dikkat! Acil kan aranıyor
Dikkat! Acil kan aranıyor
Cenazesinin ailesine gönderilmesi için yardım kampanyası başlatıldı
Cenazesinin ailesine gönderilmesi için yardım kampanyası başlatıldı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim