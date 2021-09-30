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“Gençlerimizin siyasette daha fazla yer alması gerekiyor”

UBP Girne İlçe Başkan adayı Cafer Barutcuzade Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

30 Eylül 2021 Perşembe 15:58
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“Gençlerimizin siyasette daha fazla yer alması gerekiyor”
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BAHAR SANCAR / ÖZEL HABER 
UBP Girne İlçe Başkan adayı Cafer Barutcuzade Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Girne İlçe Başkanı olduğu takdirde yeni projeler hayata geçireceğini kaydeden Barutcuzade, özellikle seçim öncesi köy gezilerinin önemine vurgu yaptı. 

İlçe Başkanı seçildiği takdirde mevcut ilçe binasını değiştirmek istediğini kaydeden Barutcuzade, “İlçe binası konum itibari ile ulaşımı zor bir konumda. İnsanların bize ulaşabilmesi için daha iyi bir lokasyona ihtiyacımız var” diyen Barutcuzade, mevcut ilçe binasının ise gençlik lokali olarak kullanılabileceğini söyledi. Barutcuzade, “Gençlerimizin bir araya gelerek toplantılar yapabileceği, ülke siyasetini konuşabileceği ve kaynaşabileceği bir yere ihtiyacımız var. Gençlerimizin siyasette daha fazla yer alması gerekiyor. İlçe başkanı olduğum takdirde mevcut ilçe binasını gençlik lokali yapmayı düşünüyorum” dedi. 

UBP kurultayı ve yaklaşan seçimler hakkında da konuşan Barutcuzade, “UBP’de köy ve ilçe seçimleri ile seçim heyecanı başladı. Bu atmosferin kutuplaşmayı da engelleyeceğini düşünüyorum. Kurultay ve seçim öncesinde UBP olarak kenetlenip seçimlere gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 30.09.2021 16:03
Anahtar Kelimeler:
Cafer Barutcuzade
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