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Gençlerin aracından uyuşturucu çıktı!

Güzelyurt'ta trafik suçu işleyen ve Polis tarafından durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı. Araç sahibinin evinde yapılan aramada da uyuşturu madde bulundu.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:24
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Gençlerin aracından uyuşturucu çıktı!


Polis'in açıklaması şöyle:

26.08.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Büyük Ada Sokak üzerinde, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı trafik ekipleri tarafından durdurulan Y.A.(E-26) kullanımında bulunan ve İ.A.M.B.(E-26) ile A.D.(E-23)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet elle sarılmış sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. 
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, yürütülen soruşturma kapsamında birlikte kalmakta oldukları Gönyeli’deki ikametgahlarında yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir. 
 

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