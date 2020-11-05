Gençlerin cenazeleri defin bekliyor

Trafikte yaşamını yitiren 4 gencin cenazesi, defin için halen morgda bekliyor…

Ekim ayında 2 gün ara ile iki ayrı trafik kazasında hayatını kaybeden 4 gencin cenazeleri 17 gündür Lefkoşa Hastanesi Morgu’nda.

16 Ekim’de İngiltere’den ülkeye gelen ve 18 Ekim tarihinde Lefkoşa-Mağusa Anayolu’nda hayatını kaybeden 30 yaşındaki iki çocuk annesi Fatma Kaşıkçı’nın cenaze işlemleri için ailesinin İngiltere’den geldiği öğrenildi.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Elliot Simbarashe Kanofem, 23 yaşındaki Dean Marufa ve 22 yaşındaki Electıous Vhere’nin cenaze işlemleri için ise Lefke Avrupa Üniversitesi devreye girdi.

30 yaşındaki Fatma Kaşıkçın’ın hayatını kaybettiği trafik kazası 18 Ekim tarihinde Lefkoşa-Mağusa Anayolunda meydana gelmişti.

Biri kadın üç Zimbabweli öğrencinin hayatını kaybettiği kaza ise 21 Ekim tarihinde Yılmazköy yakınlarındaki Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda meydana gelmişti.

Devrim DEMİR / YENİDÜZEN GAZETESİ