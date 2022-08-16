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"Gençlerin geleceğini düşündüğünüz oluyor mu gerçekten?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, pek çok açıdan Güney Kıbrıs'a bağımlı hale gelme noktasında olunduğuna işaret ederek, "Arada bir bu ülkenin, bu halkın, özellikle de gençlerin geleceğini düşündüğünüz oluyor mu gerçekten?” diye sordu.

16 Ağustos 2022 Salı 19:57
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"Gençlerin geleceğini düşündüğünüz oluyor mu gerçekten?”


CTP Genel Başkanı Erhürman, “İnsanlarınız güneyde çalışmayı tercih ediyor. Üçüncü ülkelerden gelen turistleriniz Larnaka'yı kullanıyor. Kendi yarattığınız elektrikteki eksikliği tonlarca para ödeyerek güneyden gideriyorsunuz. Yurttaşlarınızın alım gücünü koruyamadığınız için esnafınız, iş insanınız güneyden gelen müşterileri bekliyor...” dedi.

Erhürman, “Bu arada siz, halkınızı dünyayla, uluslararası hukukla buluşturacak, durmadan sözünü ettiğiniz 1960 anlaşmalarından kaynaklanan egemenlikteki payınızı siyasi eşitlik temelinde kullanmanızı sağlayacak,1977-1979 Doruk Anlaşmalarının özü olan, iki toplum arasındaki tüm müzakerelerin zeminini teşkil eden ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında yer alan iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyonu (Türkiye'nin de desteğiyle, rahmetli Denktaş, Sn. Talat, Sn. Eroğlu ve Sn. Akıncı tarafından da müzakere edildiğini unutturduğunuzu sanarak) Allah'ın günü "Rum'a yama olmak" diye tanımlamaya devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı. 

"Hem de hadi biz "yama olma" demeyelim ama pek çok açıdan güneye bağımlı hale gelme noktasına ulaşan birinci paragraftaki meselelerle ilgili tek söz etmeden!" diyen Erhürman, "Arada bir bu ülkenin, bu halkın, özellikle de gençlerin geleceğini düşündüğünüz oluyor mu gerçekten?” diye sordu. 

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanCTPGüney Kıbrıs
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