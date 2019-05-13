Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare
Fortnite 9. sezon başladı!
Fortnite 9. sezon başladı!
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...

Gençlik Çalıştayı Başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Gençlik Çalıştayı bugün Golden Tulip Otel’de yapılıyor.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:11
Gençlik Çalıştayı Başladı
banner44

Çalıştayın açılış konuşmalarını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Talim Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten yaptı.

İki oturumdan oluşan çalıştayda “Sosyal Yaşamda Genç Olmak”, “Teknolojinin Daha Etkin Kullanımı”, “Eğitimin Kalitesinin Artırılması”, “Gençlerin İş Dünyasına Girişi” olmak üzere dört başlık tartışılıyor.

ÖZYİĞİT: “GENÇLER GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, gençlerin geleceği şekillendireceğini, onların görüş ve düşüncelerini değerlendirmenin önemli olduğunu söyleyerek, çalıştaya emek veren herkese teşekkür etti.

Özyiğit, gençlerin Atatürk’ün ilke ve idealleri doğrultusunda cumhuriyete sahip çıkacaklarına ve onu geleceğe taşıyacaklarına inanç belirtti.

“TEKNOLOJİNİN ESİRİ OLMAYALIM”

Teknoloji ve bilimin baş döndürücü bir hızla ilerlediğini söyleyen Özyiğit, “Ondan uzak durmayalım ama onu iyi yönetelim, asla esiri olmayalım” dedi.

Özyiğit, insani değerleri göz ardı etmeden teknolojiyi kullanmak gerektiğini kaydetti.

banner41
Kıbrıs sorununun çözülmediğini, Kıbrıs Türk toplumunun dünyadan haksız bir şekilde tecrit edildiğini söyleyen Özyiğit, bilimin sınırları kaldırdığını, dünyaya ulaşmanın kolaylaştığını, bilim ve teknolojiyi kullanarak dünyaya entegre olmanın ve hak edilen yere gelmenin mümkün olduğunu belirtti.

Dörtlü koalisyon hükümetinin istifa ettiğini anımsatan Özyiğit, hangi konumda olursa olsun, eğitime katkı koymaya devam edeceğini, önemli olanın ülke ve insanlarının geleceği olduğunu söyledi.

Özyiğit, gençlerin göç etmediği, barış ve demokrasi içinde insanca bir yaşam istediklerini dile getirdi.

SARPTEN: "AMAÇ GENÇLERİN FİKİRLERİNİ ANLAMAK"

Talim Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten de konuşmasında, çalıştayla ilgili bilgi verdi. Sarpten, gençlerin fikirlerine önem verdiklerini, çalıştayın amacının gençlerin fikirlerini anlamak olduğunu kaydetti.

Gençlerin gelecekte küresel iklim değişikliği, kıtlık, Kıbrıs sorunu gibi sorunlarla uğraşmasının muhtemel olduğunu dile getiren Sarpten, iş dünyasında da makinelerin insanlardan daha fazla yer alacağını söyledi.

Bu noktada küresel gelişmelerin ve teknolojinin gerisinde kalmamanın önemine işaret eden Sarpten, hem yerel ve kültürel değerleri, hem küresel değer ve yeterlilikleri gençlere kazandırmak gerektiğini kaydetti.

Sarpten, çalıştayda iki oturumda, dört başlıkta tartışmalar yapılacağını ifade etti.

Çalıştayın bugün saat 16.00’da tamamlanması planlanıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
GençlikHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavurucu sıcaklar geliyor! Sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak
Kavurucu sıcaklar geliyor! Sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak
Son bir haftada 63 trafik kazası meydana geldi
Son bir haftada 63 trafik kazası meydana geldi
Kuirfest Film Festivali 14-17 Mayıs arasında Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde
Kuirfest Film Festivali 14-17 Mayıs arasında Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim