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Gençlik Dairesi 10. Cumhuriyet Şöleni düzenliyor

14 Kasım 2019 Perşembe 09:48
Gençlik Dairesi 10. Cumhuriyet Şöleni düzenliyor

Gençlik Dairesi, KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Şöleni düzenliyor.

10’uncusu gerçekleştirilecek şölen 16 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

Şölen, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, “Cumhuriyetimizin Kuruluşunu Gençlerle Kutlayacağız” adı altında düzenlenen şölenle ilgili gerçekleştirdiği basın toplantısında, şölenin bu yıl belediyelerle işbirliği içinde yapılacağını söyledi.

Eren, “bu kapsamda Değirmenlik, Çatalköy, Lapta, Mağusa, Lefke, Tatlısu, Geçitkale, Alsancak, İskele, Serdarlı Belediyeleri Halkdansları ekiplerinin yanı sıra Gençlik Dairesi Paşaköy ve Vadili Halkdansları Toplulukları ve Bursa Kılıç Kalkan ekibi halkdansları topluluğu sahne alacak” dedi.

Katkı koyan Belediye Başkanları ve Gençlik Dairesi personeli ile halk dansları topluluklarına teşekkür eden Eren, halkı şölene davet etti.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik Dairesi
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