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Gençlik Dairesi Kantara Yaz Kampları devam ediyor

26 Temmuz 2019 Cuma 11:09
Gençlik Dairesi Kantara Yaz Kampları devam ediyor

Gençlik Dairesi Kantara Yaz Kampları devam ediyor.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Kantara Gençlik Kampını ziyaret ederek, gençlerle biraraya geldi ve etkinlikleri izledi.

Eren, Gençlerin, gönüllü eğitim şefi ve liderler eşliğinde, deniz etkinlileri, sportif, kültürel ve eğitsel aktiviteleri gerçekleştirdiği Kantara Gençlik Kampı’nda gençlerin isteklerini ve kamp hakkındaki düşüncelerini dinledi.

Gençlerin kampta geçirdikleri günlerden memnun olduklarını gözlemlediğini belirten Eren, gönüllü eğitim şefi ve liderlere, kamp çalışanlarına ve Gençlik Dairesi personeline özverili katkı ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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YazKampıKantaraHaberKıbrıs
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