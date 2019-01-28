Gençlik Dairesi kış dönemi lider eğitimi, Lapta Gençlik Kampı’nda gerçekleştirildi.

Gençlik Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim kapsamında Sosyal Hizmet Uzmanı Ulaş Gencalp “Çocuk Hakları ve Riskli Davranışlar”, Rehber Öğretmen Ulaş Azer “Yaş Grubu Özellikleri”, Psikolog Eşmen Tatlıcalı “Cinsel Yönelimler ve Sınırlar” konularında seminer verirken, Gençlik Dairesi Eğitim Şefleri Ender Öztunca, Barış Cambulat, Hasan Küdenler ve Niyazi Çoban ise “Kamp Yönetim Anlayışı, Kriz Yönetimi, İletişim, Empati ve Vücut Dili” konularında eğitimler verdi.

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da eğitim kampını ziyaret ederek lider adaylarıyla birlikte oldu.

Çolakoğlu, kamplarda görev alan lider ve eğitim şeflerinin de aynı yollardan geçtiğini belirterek gönüllük esasıyla görev alan liderlerin takdir edilecek görev bilinciyle liderlik yaptıklarını vurguladı.

Kamplarda yetişen gençlerin Liderlik, sonrasında ise Eğitim Şefliği yaptıklarını ve yeni gençlere ışık tuttuklarını belirten Çolakoğlu, gençlerin her dönem gençlik kamplarına sahip çıktığını söyledi.

Eğitim için görev alan tüm eğitimcilere de gönülden teşekkür eden Şifa Çolakoğlu, gençlerle birlikte nice güzel başarılı ve eğlenceli kamplar düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.