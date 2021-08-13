Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Suçunu itiraf ettiler
Suçunu itiraf ettiler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Damat 1 ay hapse gönderildi
Damat 1 ay hapse gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi
“Eğer beni boşarsan bittin sen de bende artık geri dönüşü kalmadı”
“Eğer beni boşarsan bittin sen...

Gençlik Dairesi Öncü Gençler Arıyor

Gençlik Dairesi, Dairenin etkinliklerinde yer alacak 18-30 yaş arasında gençler aradığını duyurdu. Seçilecek gençler, verilecek eğitimler sonrası “Öncü Gençler” olarak etkinliklerde görev alacak.

13 Ağustos 2021 Cuma 11:40
17 Okunma
Gençlik Dairesi Öncü Gençler Arıyor

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilecek yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde görev alacak, ekip halinde hareket edebilen, sorumluluk sahibi, lider özellikli, çevreye duyarlı gençler aradıklarını kaydetti.

Çalışmada yer alacak geçlere, 6 ilçede üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından periyotlar halinde verilecek eğitimler sonrası, görev verileceğini ifade eden Eren, eğitimlerini tamamlayan gençlerin Kantara Gençlik Kampları dışında yapılacak tüm Gençlik Dairesi organizasyonlarında görev alabileceğini vurguladı.

Eren, 31 Ağustos’a kadar Gençlik Dairesi’ne veya oncugencliknc@gmail.com katılım formu gönderilmesi gerektiğini duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Dairesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salahi Şahiner: Sayın Arıklı Tükürdüğünü Yalıyor
Salahi Şahiner: Sayın Arıklı Tükürdüğünü Yalıyor
Girne'de elektrik kesintisi!
Girne'de elektrik kesintisi!
En Fazla Yağış Devlet Üretme Çiftliği’ne Düştü
En Fazla Yağış Devlet Üretme Çiftliği’ne Düştü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim