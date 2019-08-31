Gençlik Kongresi’nde Kıbrıs konusu tartışılıyor

İki gün devam edecek kongre, bugün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan açılış töreniyle başladı.

İlk konuşmayı kongre başkanı Mustafa Özbilgehan yaparak, kongrenin uzun bir çalışma sonucunda, elliyi aşkın bir ekibin yoğun çalışmaları sonucu düzenlendiğini belirterek, tarihte bir ilk gerçekleştirildiğini söyledi.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında, önemli kararlarda gençlerin göruslerinin de alınması gerektiğine isaret ederek, kongrenin yapılmasında öncülük eden 4 gençlik örgütüne tesekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da yaptığı konuşmada, ülkenin en önemli konusunun Kıbrıs sorunu olduğunu ve tüm çabalara rağmen arzu edilen noktaya gelinemedigine işaret etti.

Gelinen nokta herşeye rağmen artılar yaşandığını ifade eden Uluçay, ” gelişiyoruz özellikle demokrasimiz gelişiyor” ifadelerini kullandı.

Ekonominin de önemli bir konu ve sorun oldugunu dile getiren Uluçay, “KKTC’ne bugüne kadar sahip çıkan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti oldu, ancak Türkiye Cumhuriyeti ile de sağlıklı kurumsal iletişim kurulamadı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yaptığı konuşmada, kongrenin tüm kesimlere açık her görüşten kişilerin katılımıyla gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı olarak gençlerin bu tür faaliyetlerini her zaman destekcisi olunacağına vurgu yapan Akıncı, konuşmasında Kıbrıs sorununa da değindi.

Kıbrıs sorunun iki tarafın iyi niyetli çabaları sonucu çözülebileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetiyle çözüme kavuşturulamayacağını vurguladı.

Yarın Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute ile görüşme gerçekleştirileceğini anımsatan Akıncı, ilerleyen süreçte her iki liderin de New York’da Birlesmis Milletler Genel Sekreteri ile ikili görüşme yapacağını hatta üclü gorusmenin de söz konusu olabilecegini söyledi.

Akıncı, kongrenin başarılı geçmesini diledi.

Konuşmaların ardından oturumlara geçildi.

DB/BRT