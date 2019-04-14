Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası konser verdi.

Ersin Kaşif yönetimindeki 46 yetenekli gençten oluşan orkestrada, Kıbrıslı gençler yanında Kırgızistan ve Rusya’dan gençler de bulunuyor.

KKTC’nin senfonik müzik yapan tek gençlik orkestrası özelliği taşıyan orkestra konserde, dünyaca ünlü klasik eserlerden oluşan repertuvarında Klasik Rock ve ünlü Napoliten parçaları da yorumladı.

Konserde orkestra solisti Ayşe Güler Akın, elektro gitar solo Ahmet Özkıraç, genç solistler Naciye Aşıksoy ve Dilan Iğdır’a eşlik etti.

Özellikle Vivaldi’nin ünlü iki keman konçertosunu çalan orkestranın bu eserinde ise solistler Nargiza Akunova ve Kardem Özdiken solist olarak yer aldı.

Gecede, Erkan Dağlı yönetimindeki Ada Işığı Çocuk Korosu da müzikseverlerle buluştu. (BRT)