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Genco Erkal, Girne’de Nazım Hikmet şiirlerini seslendirecek

01 Kasım 2019 Cuma 10:27
Genco Erkal, Girne’de Nazım Hikmet şiirlerini seslendirecek

Turizm kenti Girne’nin en önemli otellerinden Dome Otel’de Genco Erkal heyecanı yaşanıyor.

Türkiye’nin ünlü tiyatro ustası Genco Erkal’ın dünya ozanı Nazım Hikmet şiirlerini seslendireceği gece için geri sayım başladı.

Usta oyuncu Genco Erkal, üretenlerin yönettiği Dome Otel emekçilerine destek amacıyla 3 Kasım Pazar akşamı otelde sahne alacak.

Piyano eşliğinde Nazım Hikmet şiirlerinden oluşan performans saat 19:00’da başlayacak. ‘Nazım Hikmet Şiirleri ile Genco Erkal’ etkinliği halka açık ve ücretsiz olacak.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Genco Erkal
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