Genco Erkal: "Her zaman sahnede ölmek istemişimdir"

18. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin ilk etkinliğinde dün akşam "Şahdamarım" adlı oyununu sahnelerken sağlık problemi yaşayarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 84 yaşındaki Türkiye’nin ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, bugün taburcu edildi.

Erkal, hastaneden taburcu edildikten sonra kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulunurak, “Her zaman sahnede ölmek istemişimdir.”

Genco Erkal’ın paylaşımı şöyle:

“Her zaman sahnede ölmek istemişimdir. Ölmedim ama Kıbrıs’ta provasını yapmış oldum. Bir anda hık diye gidiyorsun. Hani bir defasında CB kamera karşısında konuşurken bir gidip gelmişti. Aynen onu yaşadım. İzleyicinin bunu alkışlaması çok hoşuma gitti.”