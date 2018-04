“Genel Gıda Güvenliği yasası artık çıkmalı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği As Başkanı ve Çevre Sorumlusu Dr. Teksen Köroğlu ile Eski Sağlık Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, Haberal Kıbrıslı’dan Candan Mert'e yaptıkları özel açıklamalarında Gıda yasasının geçmemesi ile bağlantılı olarak zehirli gıdaların tüketilmesi ve bu durumların kanser gibi hastalıklara davetiye çıkarması konusunu irdeleyerek, bu çerçevede 1-7 Nisan Kanser ile Savaş Haftası’nı değerlendirdi.

Tabipleri Birliği As Başkanı ve Çevre Sorumlusu Dr Köroğlu:

"2030’da 22 milyon kanser vakası"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği As Başkanı ve Çevre Sorumlusu Dr. Teksen Köroğlu, Haberal Kıbrıslı’ya yaptığı özel açıklamasında kanser hastalığının tüm dünyada giderek artış gösteren bir halk sağlığı problemi olduğunu dile getirirken, hastalığın büyük oranda korunabilmesi mümkün olan ev erken teşhis ile tedavisinin sağlanabileceğini, bunun ardından sağlıklı yaşama şansının da yüksek olan bir hastalık olduğunu ifade etti. Dünyada her yıl 14 milyon yeni kanser vakası olduğunun bildirilmekte olduğuna dikkat çeken Dr. Teksen Köroğlu, bu rakamın büyük bir rakam olduğunu belirterek, 2030 yılında bu rakamın 22 milyon olarak öngörüldüğünü aktardı. Dünya Sağlık Örgütü(WHO) verilerine göre mevcut konumda her yıl 9 milyon insanın kanserden öldüğünü kaydeden Dr. Köroğlu, 2030 yılında bu rakamın 12-13 milyon civarına çıkacağını dile getirdi.

“Çevresel risk faktörleri %90 etkiliyor”

Kanser hastalığı konusunun önemli bir konu olduğunun ve halkın kanserin nedenleri bağlamında bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Teksen Köroğlu, kanser oluşumunda genellikle genetik risk faktörleri ve çevresel risk faktörlerinin rol oynadığını ifade etti. Çevresel risk faktörlerinin kansere yüzde 85-90 gibi büyük bir oranda etki ettiğini belirten Dr. Köroğlu, bu gibi durumlara dikkat oranının da aynı büyüklükte olması gerektiğini vurguladı. Kanser hastalığı nedenleri çerçevesinde dengesiz ve düzensiz beslenmenin yüzde 35’lik oranında belirtildiğini kaydeden Dr. Teksen Köroğlu, kansere yakalanma nedenlerinden diğerinin sigara-alkol kullanımı olduğunu ve bu etkileme oranının da fazla olduğunu belirtti. Bunların yanında enfeksiyon hastalıkları, mesleki hastalıklar, çalışma ortamındaki bozukluklar ve gıda katkı maddelerinin de kansere neden olabilecek etkenler olduğunu söyleyen Dr. Köroğlu, sürekli savundukları ‘genel gıda güvenliğinin’ içerisinde gerek pestisitler, gerek gıda katkı maddelerinin olması gerektiğini ifade etti.

“Genel Gıda Güvenliği yasası artık çıkmalı”

Çevre Sorumlusu Dr. Teksen Köroğlu, KKTC’de Gıda Güvenliği yasalarının bulunmamasından dolayı kansere sebep olacak tüm riskleri vatandaşlar olarak taşıdığımıza dikkat çekerken, kansere neden olacak faktörlerden kurtulunduğu takdirde hastalığın da aynı oranda azalacağını dile getirdi. Gıdaların bozulmaması ve uzun süre muhafaza edilebilmesi için üretici firmalarca gıdalara birtakım katkı maddeleri konulduğunu kaydeden Dr. Teksen Köroğlu, bu maddelerin bir kısmının kansere sebep vermesinden dolayı Batılı ülkelerce yasaklandığını ancak KKTC gibi ülkelerde bu gibi denetimlerin hala yetersiz olduğunu vurguladı. Bundan dolayı Genel Gıda Güvenliği yasalarının KKTC’de bir an önce çıkarılması gerektiğinin altını çizen Dr. Köroğlu, “Bu çerçevede sadece bitkilerde, yediğimiz sebzelerdeki kimyasal pestisitler ile değil, Genel Gıda Güvenliği’ni bir bütün olarak çıkarıp, halkımıza sağlıklı, güvenilir gıdaları sunmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı yaşam ile kanserden korunmak mümkün”

Sağlıklı yaşam ile kanserden korunmanın mümkün olduğunu halkın bilmesi gerektiğini belirten Dr. Teksen Köroğlu, sigara içmemek, yağ oranı düşük besinler tüketmek, fiziksel olarak aktif olmak gibi durumların kanser riskini azalttığını aktardı. Çoğu kanser vakasının yaşam tarzı ile bağlantılı olduğuna dikkat çeken Dr. Köroğlu, “Yapılan araştırmalarda gelişmemiş ülkelerde kanser vakalarındaki ölümlerin yüzde 70-80 oranında artışı beklenmektedir. Bizim ülkemizde de maalesef yeterli veri tabanı ve istatistiki araştırmalar yapılmadığı için ülkemizin ne durumda olduğunu bilememekteyiz” dedi.

Eski Sağlık Bakanı Milletvekili Sucuoğlu:

"Stresten uzak durmalıyız"

Eski Sağlık Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi(UBP) Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, Haberal Kıbrıslı’ya yaptığı özel açıklamasında Gıda Güvenliği yasasının yanında Hal yasasının da uzun yıllardır beklediğini dile getirirken, yenilen gıdaların ve üretilen sebze-meyvenin daha kontrollü ve gerçek anlamda daha ‘denetlenebilir’ olması için bu yasalara verilen önemin artması gerektiğini ifade etti. Sucuoğlu, kanser hastalığı, kalp hastalıkları gibi toplumun muzdarip olduğu hastalıklar çerçevesinde, dünya istatistiklerine nüfus bağlamında bakıldığında KKTC’nin nüfusuna göre hastalık sayısının aşırı olmadığını aktardı. Dünya istatistiklerine göre her yıl 100 bin nüfusta ortalama 232-236 arasında kanser vakasının ortaya çıktığını ve dünyanın kuzeyine gidildikçe bu oranın azaldığını kaydeden Dr. Faiz Sucuoğlu, konuşmasında “Bu noktada besin, meyve-sebze tüketimi ve denetlenmesi; aynı zamanda yaşam kalitesini, özellikle fiziksel aktiviteyi de ihmal etmemeli, stresi de kendimizden uzak tutmalıyız” ifadelerine yer verdi.

“Hastalıkların her sebebine bakılmalı”

Başa gelen her hastalığı yenilen sebze-meyveye yormanın yanlış olduğunu ve hastalıklarda birçok faktörün rol oynadığını belirten Eski Sağlık Bakanı Sucuoğlu, “Örneğin ülkemizin sıcak bir ülke olmasıyla gelen güneş ışınları, cilt kanserinin oluşmasının en büyük sebebidir; koruyucu kremler ile, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde güneşten kendimizi korumamız lazım” ifadelerini kullandı. Stres ve sıkıntının da kansere yol açtığına dikkat çeken Dr. Faiz Sucuoğlu, yürüyüş ve fiziksel aktivitenin olmamasının da vücuttaki organlarda yağlanmaya bağlı zemindeki hücrelerin aktivitasyonunu da etkilediğini vurguladı. Beslenme alışkanlıklarında kömür üzerinde pişirilen köfte, kebap gibi besinlerin üzerinde bulunan siyahlığın kanserojen maddelerden olduğunun altını çizen Dr. Sucuoğlu, genel anlamda hastalıkların tüm sebeplerini göz önünde bulundurarak hareket etmenin önemine değinirken, bu şekilde hareket edilmesi halinde ülkede bulunan kanser vaka sayısının da düşeceğini ifade etti.

“Psikolojik olarak etkileniliyor”

Eski Sağlık Bakanı Sucuoğlu, KKTC’nin küçük bir ülke olmasından ve herkesin birbirini tanımasından dolayı kansere yakalanan bir tanıdığın sanki tüm ülke kanser olmuşçasına bir psikolojik algı oluştuğuna dikkat çekerken, “İnşaAllah önümüzdeki süreçte bu söylediklerime de dikkat ederek, hastalıkların önünü biraz daha almaya çalışırız” dedi. Güney tarafının nüfusa göre rakamlarının hastalık bağlamında daha fazla olduğunu belirten Dr. Faiz Sucuoğlu, KKTC olarak beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktiviteler gibi konularda aktif ve dikkatli olunması gerektiğini aktardı.