Genel Kurul'da kozlar paylaşılacak!

Toplantı çağrısında şu açıklamalara yer verildi:

Sayın Başkan;

Yerel Yönetim Reformu ve ekonomik darboğaz sürecinde belediyelerimize, irademize ve güç birliğimize sahip çıkalım.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni demokratik ve katılımcı bir anlayış ile yeniden ayağa kaldırmanın ve yerinden yönetim ilkesini güçlendirmenin şimdi tam zamanıdır.

Bu duygularla, sizleri genel kurulumuzda kenetlenmeye, yetkili kurullarımızı seçmeye ve geleceğe birlikte yürümeye davet ediyoruz.

Hatırlanacağı üzere, Belediyeler Birliği, CTP'li belediye başkanları ve UBP'li belediye başkanları olarak ikiye bölünmüştü. Yeni yapılacak genel kurulda kozlar paylaşılacak.