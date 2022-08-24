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Genel Kurul yeniden toplandı verilen aradan sonuç çıkmadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu kritik bir aranın ardından yeniden toplandı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:20
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Genel Kurul yeniden toplandı verilen aradan sonuç çıkmadı


Komite toplantısının ardından yeniden toplanan genel kurulda yeniden ilk sözü CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman aldı. 
Belediyeler Değişiklik Yasa tasarısı ile ilgili yaklaşık 2 saatlik bir toplantı yapıldı fakat toplantı sonrası henüz olumlu bir karar çıkmadı. 
Muhalefet ve meclis önünde bekleyen belediye emekçileri ilgili yasa tasarısının genel kuruldan geri çekilerek komiteye gönderilmesini istiyor.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu
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