Genel Kurul’da belediyeler reformu konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclisin bir sonraki birleşimi 18 Nisan Pazartesi saat 10.00’da olacak.

Yaklaşık 8 saat süren Genel Kurul’da belediyeler reformu da konuşuldu, konu zaman zaman iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında tartışmaya neden oldu.

CTP Başkan vekili Erkut Şahali, “Bu ülkede belediyecilik adına bugüne kadar yapılmış tüm olumlu icraatta ve mevzuat alt yapısında CTP’nin imzası var. Bizim kurtarmaya çalıştığımız CTP’li başkanların belediyeleri değil, 28 belediyenin 28’idir. Siz kapatarak ilerlemeye niyetlisiniz, bizse iyileştirerek kapanıp kapanmayacağına birlikte karar verelim diyoruz, kriter dediğimiz budur.” dedi.

UBP Milletvekili Özdemir Berova ise, Şahali’nin konuşmasını dikkatle dinlediğini belirterek, UBP olarak belediyeler reformuyla ilgili en temel hedeflerinin “Bu ülkenin 4 yıl daha kaybetmeye yeri, zamanı ve ihtiyacı yoktur” ilkesi olduğunu kaydetti.

Siyasi anlamda söylenen her türlü hadiseye kabulleri olduğunu kaydeden Berova, “Ama önce ülke prensibiyle birlikte bu dönem içerisinde bu reformu hayata geçirelim, sonra da yerel seçimlerimizi yapalım, bir 4 yıl daha bu konuları burada konuşmayalım” dedi.

Bir sonraki toplantı 18 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.