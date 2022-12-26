GENEL SEÇİM OLSAYDI SİYASET KİLİTLENİRDİ… 

KKTC’de bir seçim gününün daha sonuna geldik.

Yorucu bir 15 gün geçirdik demek yanlış olmaz. Çünkü yerel seçime adaylar son 15 gün içerisinde ciddi bir çalışma sergilediler.

Üç siyasi parti Ulusal Birlik Partisi, Yeniden Doğuş Partisi, Demokrat Parti ittifakı üç siyasi partinin birleştirilmiş hali yeterli başarıyı gösterememiştir.

Üç büyük şehir kaybedilmiş, bazı bölgelerde ise isimler kişilik olarak kazanmıştır. Örneğin Karpaz –Erenköy belediyesi Hamit Bakırcı ismi öne çıkmıştır.

Örneğin Tatlısı Hayri Orçan ittifakın adayı olduğu için değil doğrudan ismi ve kişiliği ile kazanmıştır.

Örneğin Gönyeli, ittifak mı kazandırdı dersiniz bana göre hayır Hüseyin Amcaoğlu olduğu için kazanılmıştır.

Örneğin İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu kişiliği ve ismi ile kazandı. Yani özetle bu isimler dışında kalanlara ittifak kazandırmadığı gibi kaybettirdi.

Örnek mi? Çatalköy eski belediye başkanı Mehmet Hulusioğlu.

Örnek mi? Girne eski belediye başkanı Nidai Güngördü.

Girne’yi ayrı değerlendirmek gerekirse, Zeki Çeler tek başına Girne’nin kazananı. Elbette CTP ‘nin hakkını yememek lazım ama üç siyasi partinin desteklediği Nidai bey kaybetti, CTP parti olarak Murat beyin arkasında durdu ve kazandı ama Zeki Çeler yalnızdı, TDP desteği tek başına yüzde 31.66 oy alamazdı, demek ki, Zeki Çeler tek başına da bir marka isim olmayı başardı. İşte tam da bu yüzden bana göre kazanan sevgili Zeki’dir.

Belediye Meclis üyeliklerinde alınan toplam oylara göre eğer bu bir genel seçim olsaydı;

Ulusal Birlik Partisi 21 vekil çıkarmış olurdu. Oy oranı ise genelde yüzde 35.8

Cumhuriyetçi Türk Partisi 20 vekil çıkarmış olurdu. Oy oranı ise genelde yüzde 35.3

Yeniden Doğuş Partisi 1 vekil çıkarmış olurdu. Oy oranı ise genelde yüzde 5.73

Demokrat Parti 3 vekil çıkarmış olurdu. Oy oranı ise genelde yüzde 7.21

Toplumcu Demokrasi Partisi de 5 milletvekili çıkarmış olurdu. Oy oranı ise genelde yüzde 12.8

Ve meclis kilitlenirdi, olasılıklar UBP –CTP

UBP-TDP veya dörtlü koalisyon. CTP-DP-YDP – TDP

Bazı bölgelerde bazı partiler, belediye meclis üyesi adayı göstermedikleri için o bölgelerde bu partilerin oyları sıfır olarak kabul edilmiştir. Ama olsaydı bile bu tablo değişmezdi.