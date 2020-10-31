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Genel Sekreter Hamza Ersan Saner: “Sonuç gece saat 01:00’ı bulur”

6 Bin 500-7 bin oyun kullanıldığı ifade edilen kongrede ilk tur için sonuçların gece yarısına sarkacağı ifade ediliyor.

31 Ekim 2020 Cumartesi 19:48
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Genel Sekreter Hamza Ersan Saner: “Sonuç gece saat 01:00’ı bulur”

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) beş adaylı kurultay yarışı sandıkların kapanmasına yarım saat kala devam ediyor.

6 Bin 500-7 bin oyun kullanıldığı ifade edilen kongrede ilk tur için sonuçların gece yarısına sarkacağı ifade ediliyor.

UBP Genel Sekreteri, Genel Başkan vekili Hamza Ersan Saner, elektronik oy kullanımı için son ana kadar ısrarcı ve bu konuda çaba içinde olduklarını ancak bunu sağlayamadıklarını anlatarak “bugün 6-7 bin oyu saymak kolay değil… Anlaşılan sonucun çıkması gece saat 01:00’ı bulacak” diye konuştu.

BRT ekranlarında konuşan Genel Sekreter Saner, “şu an ülkeye bir başbakan seçtiğimizin de bilincindeyiz” dedi.

VATAN MEHMET - KIBRIS POSTASI

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