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Genel sekreterlik için Berova mı?

23 Şubat 2022 Çarşamba 16:58
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Genel sekreterlik için Berova mı?
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ÖZEL HABER

UBP-DP-YDP hükümeti kuruldu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından kurulan kabineyle ilgili kulislerdeki hareketlilik devam ederken, yakın bir zamanda yapılacak olan UBP Genel Sekreterlik makamı için Girne Bölgesinde yüksek bir oyla milletvekilliğini kazanan Özdemir Berova’nın adı geçiyor.

Gündem Kıbrıs’ın siyasi kulislerden elde ettiği bilgilere göre, UBP örgütleri içinde önde gelen bazı isimler birinci kabinede yer bulamayan Berova’nın Genel Sekreterlik gibi önemli bir makamda olması konusunda baskı yapıyor.

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