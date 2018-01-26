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Genel Tarım Sigortası beyanları 10 merkeze yapılabilecek

Genel Tarım Sigortası Fonu beyan başvuruları, bölge ve kaza Tarım Daireleri ile Genel Tarım Sigortası Fonu olmak üzere 10 merkezde teslim edilebilecek.

26 Ocak 2018 Cuma 18:12
Genel Tarım Sigortası beyanları 10 merkeze yapılabilecek
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Üreticilerin  2017-2018 üretim dönemiyle ilgili doğrudan gelir desteği ve  tazminat ödemelerinden faydalanabilmeleri için  Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyanda bulunmaları gerektiği bildirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ile Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,  tahıl, hasıllık baklagil ekilen ve nadasa bırakılan araziler,  ayrıca narenciye, sebze, meyve ağacı, zaytin, harup,  bağ ve diğer  ağaç olan ekili ve dikili arazileri kapsayan Genel Tarım Sigortası Fonu beyan başvuruları, bölge ve kaza Tarım Daireleri ile Genel Tarım Sigortası Fonu olmak üzere 10 merkezde teslim edilebilecek.

2016-2017 üretim yılı beyanlarının bilgisayar kayıtlarına göre tapu kontrolü yapıldıktan sonraki temiz son durumlarını gösteren ürün köyüne göre kimlik ve parsel bazında hazırlanmış başvuru formalarında üreticiler sadece söz konusu parsellerin bu yılki (2017-2018 üretim yılı ) ürün durumlarını yazacaklar.

 Başvuru formlarının üzerinde olup da bu yıl ekmedikleri, nadasa bırakmadıkları veya başka üretici kullanımına geçen arazilerin üzerlerini çizerek iptal edecekler.

Üreticiler, kimlik ve parsel bazında hazırlanan başvuru formlarında bulamadıkları parselleri boş olarak gönderilen başvuru formlarına dolduracaklar.

7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası kapsamında olan devlet çalışanları ve/veya çalışmış oldukları kurum, kuruluşların yasa veya tüzüklerinde veya yapılan toplu iş sözleşmelerinde ikinci iş yapma yasağı olan üreticiler başvuru yapamayacaklar. Yapmaları halinde başvuruları iptal edilecek.
 

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