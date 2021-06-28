Genel Tarım Sigortası Fonu Bütçesi Görüşülürken Nisap Düştü

Meclis Genel Kurulu’nda Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 74 milyon 30 bin TL’lik bütçesi görüşülürken nisap düştü, toplantıya ara verildi.

BEROVA: “ERKEN SEÇİM İÇİN YEGANE MERCİ MECLİS”

Genel Kurul’da 62. maddeye göre yapılan eleştirileri yanıtlayan UBP Milletvekili Özdemir Berova, nisap konusunda yapılan eleştirileri değerlendirerek, HP Genel Başkanı ve sözcülerinin söylemlerini eleştirdi.

Ülkede erken genel seçim kararını verecek yegane mercinin Meclis olduğunu dile getiren Berova, muhalefet milletvekillerinin bunu sürekli engellemeye çalıştığını, muhalefet milletvekillerinin Ad-Hoc komiteye üye vermemesi nedeniyle seçim tarihinin görüşülüp Meclis’e getirilemediğini kaydetti.

Muhalefet milletvekilini bu konuda sürekli ayak oyunu yapmakla suçlayan Berova, “Bu konuda ayak oyunu yapan milletvekillerinden soru almayacağım” dedi.

Berova’nın konuşması sırasında milletvekilleri arasında sözlü tartışmalar yaşandı, tartışmalar üzerine Berova kürsüyü terk etti.

Yaşanan sözlü tartışmalar üzerine Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Parlamentonun iç tüzük kurallarına göre çalışması gerektiğini vurgulayarak, yaşanan son tartışmaların buna uygun olmadığını söyledi.

OĞUZ: “KREDİ ANLAŞMALARI 1996’DAN BERİ İMZALANIYOR”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, 500 milyon dolarlık krediye ilişkin yaptığı açıklamada 500 milyon dolarlık 5’inci dilimin geçen gün imzalanan anlaşma olduğunu kaydetti.

500 milyon dolar dolduğu zaman yeni bir anlaşma imzalandığını ifade ederek, bu anlaşmaların 1996’dan bu yana imzalandığını, 4 Mart 2009’dan bu yana ise dilimler halinde imzalandığını aktardı.

Dövizden dolayı açılan farkla ilgili görüşmemler yaptıklarına işaret eden Oğuz, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın Anayasayı ihlalle ilgili eleştirilerini de yanıtladı.

Yüksek Mahkeme’nin hükümete hayat pahalılığını yasa olarak getirilebilmesi için bir süre tanıdığını hatırlatan Oğuz, bunu Meclis’e yasa olarak getirememenin hükümetin bir zafiyeti olduğunu, bu konuda gerekli çalışmaları yapılacağını söyledi.

Oğuz, bugün 340 milyon bir kredi açılımı olacağını, bunun 150’sinin kredi ve bütçe için kullanılacağını vurguladı.

SANER

Başbakan Ersan Saner de, “Kıbrıslılar ne durumda, ne zaman karar kendi kararlarını verebilecekler” diye sorulduğunu belirterek, halkın son seçimlerde iradesini ortaya koyarak, kararını zaten verdiğini söyledi.

Saner, hükümete “yamalı bohça” eleştirisi yapan Özersay’a yanıt vererek, hükümet kurma çalışmaları kapsamında bütün muhalefet milletvekillerini gezdiklerini, ancak kimsenin hükümet kurmaya yanaşmadığını belirtti.

Hükümetin yeni açılımlarının herkes tarafından açıkça görüldüğünü söyleyen Saner, genel seçimin Nisan 2022’de olması için kararlılıklarını ortaya koyduklarını dile getirdi.

Ad-Hoc komitenin kararının bugün Meclis’e gelmemesi üzerine yapılan eleştirileri de yanıtlayan Saner, Ad-Hoc komiteye giden konu hakkında bir süre gerektiğini, ayrıca muhalefet milletvekillerinin üye vermek istememesinin de bugün genel kurula gelememesinin sebepler arasında bulunduğunu kaydetti.

Saner, 20 Temmuz’da Kuzey Çevre Yolu’nun açılacağının, bazı yolların temelinin atılacağını her ortamda dile getirdiğini sözlerine ekledi.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ele alındı.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, konu hakkında yaptığı konuşmada, İrsen Küçük döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu’nun Meclis’ten oy birliği ile geçtiğini anımsatarak, gerçekten çiftçi ve hayvancıyı ilgilendiren çok önemli bir olay olduğunu kaydetti.

Şu anada fon için kesilen paralardan Maliye Bakanlığı’nda duran 70 milyon para olduğunu, bu paranın faizinin kime kaldığını sorarak, para maliyeye kalıyorsa bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu kaydetti.

Açılan münhale değinen Angolemli, mühendis olmadan işlerin yürüyemeyeceğini dile getirdi.

İşi sadece tarım olan kişilerin kendi ürettiği hayvan, arpa- buğdayın sigortalı olduğunu, ancak kendilerinin sigortasız olduğunu ifade eden Angolemli, bunun önemli bir yanlış olduğunu ve bu sorunun bir an önce giderilmesi gerektiğini kaydetti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun ülkede yaşayan herkesin gelirlerine katkı sağlayan bir kurum olduğunu vurgulayarak, fonun önemine işaret etti.

Devletin Genel Tarım Sigortası Fonu’na katkısının olmadığına işaret eden Şahali, bunun iki istisnası olduğunu 2014 ve 2106 yıllarından kuraklık parası ödenmesi için devletin katkıda bulunduğunu anımsattı.

Fon’un siyasi etkinin olabildiğince uzak tutulduğu bir kurum olduğuna işaret eden Şahali, sınırlı bir personelle çok önemli bir görev yaptığını, insan kaynaklarının kusursuz bir şekilde çalıştırılması gerektiğine değindi.

Adil bir seçme yöntemiyle kadroların doldurulması gerektiğine işaret eden Şahali, denetlenebilir ve şeffaf bir yöntemle karoların doldurulmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Bu yıl yaşanan kuraklığın tazmini için fon ve devletin hazırlık yapma aşamasında oluğunu söyleyen Şahali, ortalama kuraklık döngüsü hakkında bilgi istedi.

Yaklaşık 35 milyonluk bir kuraklık beklentisi içinde olduğunu ifade eden Şahali, fonun güvence sağladığı alanın kapsamının genişletilmesinin önemine işaret etti.

Şahali, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yaptıklarından çok daha fazlasının yapabilmesinin önemine işaret etti.

MAVAOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da konu hakkında yaptığı konuşmada, günümüzde yaşanan ilkim sorunlarının ülkede de çok sert şekilde kendini gösterdiğini ifade ederek, son zamanlarda yaşanan doğal afetlere bakıldığında, bu fonun kapsamının ciddi anlamda genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Doğal afetlerin verdiği zararların hangi alanlarda olduğunun incelenerek, kapsamın genişletilmesi gerektiğini söyleyen Manavoğlu, bütçenin oylanması konusunda olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Manavoğlu, son dönemde hayvancılar ve yem fiyatlarıyla ilgili yaşanan sıkıntılara bakıldığında, tarım ve üretimin öneminin daha fazla ortaya çıktığını belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 74 milyon 30 bin TL’lik bütçesinin ele alındığına işaret ederek, fonun daha iyi bir performansla çalışmasına olanak sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Kendi kendine yeten, tazminatlarını ödeyemeyen bir kurum olursa, yönetenler ve fondan beklentisi olanlar için büyük sıkıntı teşkil edeceğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, fonun geçmişe göre çok daha geniş bir alana hizmet ettiğini kaydetti.

Üretimde olan her şeyin bu sigorta kapsamına alınması gerektiğini yönünde çalıştıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, fonun kurak olmayan yıllarda yapacağı birikimin bunun için önemli olacağını kaydetti.

70 milyon paranın Maliye’de beklediğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bu paranın Maliye’de beklemesi nedeniyle 10 milyona yakın bir faiz kayıpları bulunduğunu belirtti.

Hiçbir parti ayrımı yapmadan nitelikli eleman alımıyla kurumun münhallerinin tamamlanacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, bütçenin geçirilmesi ardından sırasıyla personel alımına gidileceğini söyledi.

Üreticinin hızlı bir şekilde tazmin edilmesi için kuraklık haritasının çizilmesi için Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürüne talimat verdiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, kendilerinin Tarım Sigortası’nın kendi gelir kaynaklarından ödeyeceği para dışında bir matematiksel çalışma yapmayacaklarını belirtti.

Tasarının oylamasına geçileceği sırada Meclis’te nisap olmaması nedeniyle oturuma ara verildi.