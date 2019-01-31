Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını; hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonundan alabileceklerini belirtti.
Genel Tarım Sigortası Fonu Tazminat Ödemesi Yaptı
137 üreticiye 137 Milyon 280 Bin TL tazminat ödendi
31 Ocak 2019 Perşembe 13:27
Rakamlarda yanlışlık var. Toplam tarım bütçesi 160 milyon